Выдача ипотеки в РФ резко замедлилась

Объемы выдачи ипотечных кредитов в России существенно сократились в марте 2024 года на фоне ужесточения мер Центробанка по охлаждению рынка недвижимости. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за прошлый месяц россияне оформили всего 126 тысяч жилищных займов на сумму 500 млрд рублей, что на 39% и 36% меньше соответственно, чем в марте 2023 года.

«На замедление темпов выдачи ипотеки повлияли принятые Банком России и правительством меры по охлаждению рынка, включая постепенное ужесточение макропруденциального регулирования и условий льготных программ», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

Одним из ключевых факторов снижения объемов кредитования стало повышение ключевой ставки до 16% с 7,5% годом ранее.

«В марте 2023 года многим гражданам, не подпадавшим под льготные программы, ипотека была вполне доступна благодаря низким ставкам», — отметил гендиректор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

Кроме того, с начала 2024 года максимальная сумма льготной ипотеки на новостройки в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти была снижена с 12 млн до 6 млн рублей, а требуемый первоначальный взнос увеличен до 30%. «Около трети рынка сосредоточено именно в этих регионах с крупнейшими застройщиками, поэтому многие объекты оказались за рамками госпрограмм», - пояснил независимый эксперт Андрей Бархота.

Негативное влияние на рынок также оказывают высокие цены на недвижимость. «Многие россияне не хотят брать ипотеку, если стоимость аренды той же квартиры как минимум вдвое ниже ежемесячного платежа по кредиту», - отметил эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский.

В результате банки стали одобрять лишь половину ипотечных заявок. В дальнейшем ситуация может усугубиться из-за планируемого ужесточения условий семейной ипотеки и отмены льготной программы на новостройки с 1 июля 2024 года, предупредили эксперты. При сохранении текущих тенденций по итогам года объемы выдачи жилищных кредитов могут отставать от показателей 2023-го на 15-25%.

До этого стало известно, что правительство поддержит ипотеку на новых территориях и Дальнем Востоке.

Ранее для жителей Донбасса и участников СВО расширили льготную ипотеку под 2%.