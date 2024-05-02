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В Новосибирске ликвидировали открытое горение на складе с запчастями

МЧС РФ: пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Новосибирске

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МЧС РФ по Новосибирской области

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на складе в городе Новосибирске, где до этого произошел крупный пожар. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, в настоящее время специалисты проливают место возгорания. Также они приступили к разбору поврежденных конструкций.

«В Новосибирске на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в заявлении.

2 мая в городе Новосибирске загорелось складское помещение, которое использовали для хранения автомобильных запчастей. Огонь распространился на площади 4000 квадратных метров.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Всего к тушению пожара были привлечены 50 человек и 16 единиц специальной техники.

Позже стало известно, что специалисты локализовали возгорание на площади 3200 квадратных метров. К тому моменту МЧС РФ увеличило количество людей и единиц техники, задействованных в ликвидации пожара, до 90 и 30 соответственно. Более того, сотрудникам экстренных служб пришлось использовать пожарный поезд.

Ранее в Москве загорелось административное здание.

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