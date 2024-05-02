Грузию предупредили, что закон об иноагентах станет «серьезным препятствием» на пути в ЕС

Директор Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Герт Ян Купман предупредил власти Грузии о последствиях принятия закона об иностранных агентах. Об этом пишет Reuters.

По словам Купмана, закон об иноагентах неприемлем и станет серьезным препятствием для надежд Тбилиси на вступление в Евросоюз.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Грузия рискует своими перспективами членства в Европейском союзе и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах. Представитель Госдепа выразил мнение, что законопроект, вызвавший массовые протесты в Грузии, «вдохновлен» Москвой.

В ответ депутат правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили заявил, что Тбилиси действует исходя из интересов нацбезопасности.

«Очевидно, что мы внимательно знакомимся с заявлениями наших дружественных стран, но действуем так, как того требует, прежде всего, наше общество и национальная безопасность», — заявил Ионатамишвили.

Ранее США предупредили Грузию о последствиях закона об иноагентах, «вдохновленного Кремлем».