Захарова нашла объяснение словам Макрона об отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон, который в новом интервью назвал два условия для отправки войск страны на Украину, руководствуется «днями недели» при планировании подобных заявление. С таким объяснением поведения французского лидера в комментарии ТАСС выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.