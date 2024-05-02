Президент Франции Эммануэль Макрон, который в новом интервью назвал два условия для отправки войск страны на Украину, руководствуется «днями недели» при планировании подобных заявление. С таким объяснением поведения французского лидера в комментарии ТАСС выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова нашла объяснение словам Макрона об отправке войск на Украину
Захарова: слова Макрона о военных Франции на Украине связаны с днями недели
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Евгений Биятов/РИА «Новости»
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