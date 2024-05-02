Арестованная «королева марафонов» Блиновская решила объявить себя банкротом

Блогер Елена Блиновская планирует подать заявление о признании себя банкротом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Федресурса.

В качестве кредиторов указаны Федеральная налоговая служба (ФНС) и ВТБ.

«Королева марафонов» не может расплатиться по своим долгам из-за того, что все ее счета были арестованы. Сама инфлюэнсер сейчас находится под стражей.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года по обвинению в неуплате налогов на 918 млн рублей и легализации денежных средств, после чего ее поместили под домашний арест. Позднее блогеру предъявили обвинение по двум случаям незаконного оборота денег. В конечном итоге ее отправили в СИЗО.

На прошлой неделе Блиновская заявила, что готова погасить ущерб при условии частичного снятия ареста с ее имущества.

До этого Мосгорсуд продлил арест блогеру до 26 июля 2024 года.

Ранее Блиновской выдвинули окончательное обвинение.