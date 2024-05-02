Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействуют резервы из-за сложной ситуации в районе Очеретина в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается Очеретина <…>: были выведены дополнительные силы и средства из резерва», — поделился Волошин.

По словам украинского военного, российские войска имели в этом районе определенный тактический успех.

До этого Волошин сообщал, что армия России взяла под контроль часть поселка Очеретино.

Военный колумнист Bild Джулиан Репке писал, что российская армия после успешного закрепления на позициях и отражения контратак ВСУ продвигается на север от Очеретино к Архангельскому. Он также оценил среднюю скорость продвижения российской армии на этом направлении как два километра в неделю.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.