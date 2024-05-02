Россиянка «заминировала» караоке-клуб, в который ее не пустили

В Геленджике 41-летняя женщина «заминировала» караоке-клуб после того, как ее туда не пустили. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По версии правоохранительных органов, женщина из хулиганских побуждений сообщила о якобы угрозе жизни и здоровью посетителей караоке-клуба после того, как ее не пустили внутрь развлекательного заведения. Прибывшие на место сотрудники полиции и экстренных служб проверили информацию и в результате она не подтвердилась.

В отношении женщины, сообщившей о лжеминировании, возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. На время предварительного следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы дела с утвердительным обвинительным заключением направлены в суд. Фигурантке грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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