Кот сбежал из дома и вернулся через 12 лет

Кот из Англии пропал из дома и нашелся спустя 12 лет, пишет Independent. Оказалось, все это время питомец находился в нескольких километрах.

Как пишут СМИ, коту по кличке Финн было два года, когда он пропал в 2011 году. Хозяйка питомца Мишель Уоткин обошла все окрестности, но так и не смогла найти животное. Не помогли даже расклеенные на столбах объявления и пропаже и опрос соседей.

Спустя 12 лет женщине позвонили из ветеринарной клиники и сообщили, что они нашли Финна в нескольких километрах от дома. У кота был микрочип, поэтому врачам не составило труда узнать контактные данные владельцев.

«Я так рада, что он вернулся», — рассказала Мишель

За столько лет, проведенных на улице, кот, по словам женщины, одичал. Однако с каждым днем он все больше узнает свой дом.

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