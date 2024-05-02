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Стало известно, за сколько дней россияне планируют вылет за границу

Россияне стали планировать вылеты в Европу в среднем за 21 день до вылета

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Shutterstock

Билеты в Европу россияне покупают в среднем за месяц, а в страны СНГ — за неделю до вылета. Об этом говорится в исследовании сервиса по покупке авиабилетов Авиасейлс.

В 2024 году глубина бронирований в Италию, Испанию, Францию и Великобританию увеличилась и составляет в среднем 21-25 дней до вылета. В 2023 году этот показатель был на три-пять дней меньше. В Таиланд, Индонезию и Южную Корею билеты покупают заранее — в среднем за 25-35 дней, как и в 2023 году.

В страны СНГ: Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Армению — россияне приобретают билеты в среднем за пять-семь дней до вылета, хотя в 2023 году этот показатель был на два-три дня больше. В популярные у россиян Стамбул, Анталью и Газипашу (Аланья) в Турции глубина бронирования также снизилась — до 10-12 дней в 2024 году. В 2023-м россияне покупали билеты в Турцию в среднем за 12-14 дней до вылета.

Раньше всего в первом квартале 2024 года бронировали билеты по направлениям:

МоскваСеул (Южная Корея) — 37 дней;
Москва — Денпасар (Бали, Индонезия) — 27 дней;
Санкт-ПетербургПхукет (Таиланд) — 27 дней;
Москва — Бангкок (Таиланд) — 25 дней;
Москва — Рим (Италия) — 25 дней.

Исследование было проведено в мае 2024 года. Аналитики Авиасейлс выяснили, за сколько дней до вылета пользователи бронировали авиабилеты по популярным зарубежным направлениям в первом квартале этого года.

Ранее стало известно, сколько россиян не пойдут в отпуск в этом году.

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