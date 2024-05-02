Два джипа столкнулись в турецкой Анталье, есть пострадавшие

Два джипа для сафари столкнулись в турецкой курортной провинции Анталья. В аварии пострадали 16 человек, сообщает агентство DHA.

Авария произошла около 10:30 в районе Манавгат.

«Один джип врезался в бетонный столб на обочине и лег на бок», — уточнили в сообщении.

В публикации обратили внимание, что машины принадлежали местной турфирме. Среди пострадавших — 13 туристов, в том числе из Великобритании и Ирландии. Все они доставлены в больницу. Состояние одной из пассажирок врачи оценивают как критическое.

Полиция уже начала расследование причин происшествия. По предварительным данным, перед аварией пассажиры джипов стреляли друг в друга из водных пистолетов.

В середине апреля стало известно, что после аварии на фуникулере в Турции арестовали пять человек. Один из них — префект района Кепез в Анталье Месут Коджагёз.

Ранее на автобане в Германии столкнулись 29 автомобилей.