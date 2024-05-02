Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два джипа столкнулись в турецкой Анталье, есть пострадавшие

DHA: в аварии с двумя джипами в турецкой Анталье пострадали 16 человек

close
100%
Shutterstock/Savvapanf Photo

Два джипа для сафари столкнулись в турецкой курортной провинции Анталья. В аварии пострадали 16 человек, сообщает агентство DHA.

Авария произошла около 10:30 в районе Манавгат.

«Один джип врезался в бетонный столб на обочине и лег на бок», — уточнили в сообщении.

В публикации обратили внимание, что машины принадлежали местной турфирме. Среди пострадавших — 13 туристов, в том числе из Великобритании и Ирландии. Все они доставлены в больницу. Состояние одной из пассажирок врачи оценивают как критическое.

Полиция уже начала расследование причин происшествия. По предварительным данным, перед аварией пассажиры джипов стреляли друг в друга из водных пистолетов.

В середине апреля стало известно, что после аварии на фуникулере в Турции арестовали пять человек. Один из них — префект района Кепез в Анталье Месут Коджагёз.

Ранее на автобане в Германии столкнулись 29 автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами