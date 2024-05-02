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Чемпион мира заявил, что ЦСКА навяжет борьбу «Зениту» в чемпионате России

Пловец Чупков заявил, что ЦСКА навяжет борьбу «Зениту» в чемпионате России

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Александр Вильф/РИА Новости

Призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков в интервью «Газете.Ru» оценил шансы московского ЦСКА в будущем навязать борьбу петербургскому «Зениту» за победу в чемпионате России по футболу.

Чупков долгие годы выступал за ЦСКА как пловец и является болельщиком этого клуба во всех других видах спорта.

«Как оценил бы текущий сезон ЦСКА? Хотелось бы, конечно, больше побед, но это спорт, я всегда с командой, — сказал Чупков. — Сможет ли ЦСКА в ближайшие годы навязать борьбу «Зениту» за чемпионство? Конечно, сможет, в спорте нет ничего невозможного».

На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда набрала 38 очков. На первом месте располагается «Зенит» (50 очков), а на втором — «Краснодар» (тоже 50 очков).

Также Чупков оценил решение руководства баскетбольного ЦСКА уволить главного тренера Эмила Райковича перед стартом плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Кадровые перестановки всегда есть и будут в игровых видах спорта, так что хочется, чтобы команда побеждала чаще, а наше дело — болеть и поддерживать ребят», — сказал Чупков.

Ранее адвокат рассказал, что может помешать экстрадиции Промеса в Нидерланды.

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