Стало известно, сколько россияне тратят в месяц на сладости

Более половины россиян (52%) ежемесячно расходуют до 5 тыс. рублей на покупку тортов, пирожных, шоколада и других сладостей, свидетельствуют данные опроса «Почта Банка». Копия есть у «Газеты.Ru».

При этом 72% участников исследования признались, что не могут обходиться без лакомств, а 43% съедают что-нибудь сладкое каждый день.

«Сладкое поднимает настроение и делает жизнь ярче», — объясняют свою тягу к кондитерским изделиям 64% респондентов. Лишь 18% считают частое употребление сладостей вредным для здоровья и стараются его ограничивать.

В первые месяцы 2024 года траты россиян в кондитерских и булочных выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 324 млн рублей. Средний чек увеличился на 5%.

Самыми популярными лакомствами остаются торты и пирожные (43% предпочитают их), шоколад и конфеты (30%), а также пироги, булочки и печенье (16%). Более половины опрошенных (58%) считают торт главным атрибутом празднования Дня рождения.

При покупке кондитерских изделий 56% участников опроса обращают внимание в первую очередь на срок годности, 26% изучают состав на наличие консервантов, а 13% смотрят калорийность продукта.

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