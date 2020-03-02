Bloomberg: Турция впервые применила «беспрецедентное» число дронов в Сирии

Турция развернула в Сирии «беспрецедентное» число боевых дронов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из высокопоставленных чиновников Турции сказал, что Анкара использовала «беспрецедентное» число дронов. Это позволило взять под контроль такую большую территорию.

Отмечается, что дроны уничтожили несколько зенитно-ракетных комплексов.

Источник также уточнил, что дроны были применены в ответ на сирийский авиаудар, унесший жизни 33 турецких военных.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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