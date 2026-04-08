Эксперты прогнозируют проблемы с поставками сигарет из-за войны на Ближнем Востоке

«Известия»: перебои с поставками сигарет могут возникнуть из-за войны в Иране

В мире могут начаться проблемы с поставками сигарет из-за конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

На семь стран Персидского залива (Катар, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Иран и Кувейт) приходится более 20% мирового экспорта табачной продукции. Если конфликт в регионе затянется или выйдет на новый виток эскалации, может сложиться дефицит сигарет и сигар, пишет издание.

Табачную продукцию на Ближнем Востоке преимущественно закупают Грузия, Киргизия, Сингапур, Таиланд, а также страны Африки, включая Ливию и Сомали. Сбои в поставках окажут влияние в первую очередь именно на них.

Как отметил ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко, возникновение дефицита из-за сбоев в поставках зависит как минимум от трех факторов — длительности конфликта, его интенсивности, а также от наличия запасов этой продукции в странах.

Помимо сигарет, сложности могут возникнуть с нефтью, аммиаком, азотными удобрениями, газом, эфирами, полимерами и алюминием. Вероятнее всего, дефицит проявится в виде роста цен, перебоев поставок по отдельным сортам и маркам продукции, а также в удлинении логистики, считают аналитики.

8 апреля США и Иран заключили двухнедельное перемирие.

