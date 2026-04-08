В офисе Зеленского признали, что война в Иране «не на пользу Украине»

Замглавы ОП Палиса: смещение внимания на Ближний Восток не на пользу Украине

Смещение фокуса внимания на Ближний Восток не идет на пользу Украине и приводит к изменению потоков вооружения. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса в интервью «РБК-Украина».

«Это смещение фокуса внимания и это не на пользу Украине. Смещение фокуса внимания приводит частично и к изменению потоков вооружения, и особенно тех дефицитных номенклатур, о которых мы только что упоминали [систем Patriot]», — заявил Палиса.

До этого начальник службы связи с общественностью командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат рассказал The Times, что у Украины постепенно заканчиваются ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot, чему поспособствовала и новая тактика России.

30 марта Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет искать альтернативу ракетам Patriot из-за глобального дефицита. А 3 апреля он сказал, что пока сигналов о прекращении поставок американского оружия на Украину не было, однако Киев должен быть к этому готов.

