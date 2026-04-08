В Тульской области подросток спас братьев из горящего дома

В Тульской области школьник выбил окно и спас младших братьев из горящего дома

В Тульской области 13-летний мальчик спас двух младших братьев из горящего дома. Об этом сообщают «Вести-Тула».

Инцидент произошел в поселке Дубовка Узловского района. Из-за короткого замыкания проводки загорелась терраса частного дома, дым быстро заполнил коридор. Внутри оказались трое детей.

Старший не растерялся, быстро оделся сам, помог одеться 3-летнему и 7-летнему братьям, но путь к выходу был отрезан огнем. Тогда парень выбил окно в комнате и по одному вытащил мальчиков на улицу. На все ушли считанные секунды. За отвагу подростка наградили благодарностью, в ближайшее время его представят к ведомственным наградам МЧС.

