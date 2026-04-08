Аналитики спрогнозировали стоимость платины и палладия в 2026 году

ТАСС: средние цены на платину и палладий сильно вырастут в 2026 году

Средняя стоимость платины в 2026 году может вырасти на 58-83%, а палладия на 31-60% в годовом сравнении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на обзор аудиторско-консалтинговой компании Kept.

При этом аналитики отмечают, что цены на палладий и платину, а также на другие драгметаллы, проходят период консолидации на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

В Kept добавили, что платина, как и золото и серебро, установила несколько ценовых рекордов и в целом цены на этот драгметалл росли почти весь январь 2026 года, когда стоимость фьючерса платины превысила $2,8 тыс. за тройскую унцию.

Как ранее отметил директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка, разумнее всего для долгосрочных инвестиций вкладываться в золото, отводя его долю 70-80%, а остальные средства отвести под серебро. Что касается других драгметаллов – платины и палладия, то такие вложения следует рассматривать только опытным инвесторам, так как для этого нужно глубоко погружаться в тему и изучать отраслевые факторы, заключил эксперт.

