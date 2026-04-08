Стало известно, сколько россиян находятся в тюрьмах Италии

Полсотни российских граждан — 48 мужчин и две женщины — находились в исправительных учреждениях Италии по состоянию на 31 марта 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства юстиции республики.

Как свидетельствует статистика, доля россиян среди всех заключенных в Италии составляет порядка 0,2%. В ведомстве не стали раскрывать, в чем именно обвиняют граждан РФ. Известно только, что 15 из них в данный момент ожидают вынесения окончательного приговора.

По информации агентства, в прошлом году количество россиян в итальянских тюрьмах достигало 55 человек. Сейчас большинство заключенных в республике являются гражданами Марокко (более 4500 человек). В лидерах также находятся выходцы из Туниса, Румынии и Албании.

В материале отмечается, что исправительные учреждения Италии имеют вместимость около 51 тыс. мест. Фактически в них содержатся 64 тыс. человек, из которых 20 тыс. — иностранцы. В связи с этим итальянская пенитенциарная система испытывает серьезную нагрузку, подчеркивается в публикации.

Ранее во Франции арестовали двух граждан РФ по подозрению в шпионаже.