На Украине пообещали не дать России использовать «преимущество» высоких цен на нефть

Палиса: Украина не позволит России использовать преимущество роста цен на нефть

Рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке является преимуществом России, однако Украина «сделает все», чтобы Москва им не воспользовалась. Об этом замглавы офиса Зеленского Павел Палиса заявил в интервью «РБК-Украина».

«Относительно роста цен на нефть - да, вы правы [это преимущество РФ], но мы сделаем все, чтобы этим преимуществом россияне не воспользовались», — заявил Палиса.

По его словам, ВСУ «работают по крупнейшим узлам энергетической инфраструктуры» России.

7 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва получает большое количество запросов на приобретение энергоресурсов.

Накануне агентство Bloomberg писало, что цена барреля российской нефти марки Urals достигла $116,05, что стало максимумом за последние 13 лет. Авторы публикации подчеркивают, что на цену на российскую нефть повлиял конфликт Израиля и США с Ираном.

