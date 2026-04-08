Россияне могут получить около 94 тыс. рублей в качестве одного вида выплат

Россияне могут получать от примерно 37 тыс. рублей до около 94 тыс. рублей в качестве ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2026 году размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет будет зависеть от официального дохода за 2024 и 2025 годы. Для расчета берутся выплаты, с которых уплачивались страховые взносы, а итоговая сумма не может быть ниже установленного минимума, который с 1 января 2026 года составляет 10 837,2 рубля. Сначала общий доход за два предыдущих года делят на 731 день — это фактическое число календарных дней в 2024–2025 годах. При этом из расчета могут исключаться отдельные периоды, например время болезни, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком», — отметил Балынин.

Затем полученный среднедневной заработок сравнивают с максимальным лимитом, рассчитанным из предельных баз для страховых взносов, добавил экономист. После этого итоговое значение умножают на 30,4 и на 40%, сказал эксперт.

По его словам, максимальный среднедневной заработок для расчета в 2026 году определяется по предельным базам за 2024 и 2025 годы — 2 225 000 и 2 759 000 рублей соответственно. В результате максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за одним ребенком в 2026 году составит 83 021,18 рубля, уточнил Балынин. Для сравнения: в 2025 году этот показатель был на уровне 68 995,48 рубля, а в 2024 году — 49 123,12 рубля, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что, если считать выплату по средней зарплате, то сумма будет заметно ниже максимума. По данным Росстата, средняя зарплата в 2024 году составила 89 069 рублей, а в 2025 году — 100 360 рублей, пояснил экономист. По его словам, в этом случае среднедневной заработок за два года составит 3 109,64 рубля. После применения действующей формулы размер ежемесячного пособия по уходу за одним ребенком в 2026 году будет равен 37 813,22 рубля, уточнил Балынин.

По его словам, при одновременном уходе за двумя детьми сумма выплаты увеличивается вдвое. Исходя из такого расчета, пособие может составить 75 626,44 рубля в месяц, констатировал эксперт. Если же уход оформлен сразу за тремя и более детьми, размер выплаты рассчитывается исходя из 100% среднего заработка за два предыдущих года. В приведенном примере это 94 533,06 рубля в месяц, заключил Балынин.

