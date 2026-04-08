Одна из крупнейших кинокомпаний планирует массовые увольнения

Одна из крупнейших кинокомпаний Sony Pictures Entertainment со штатом более 12 тысяч человек планирует уволить сотни сотрудников. Об этом сообщает издание Variety.

По данным издания, увольнения затронут сотрудников подразделений игровых шоу и неигрового телевидения по всему миру в ближайшие несколько месяцев. Решение о сокращении штата было принято ради реорганизации и экономии. Кроме того, будет сокращен исполнительный вице-президент по развитию комедийных проектов Колин Дэвис.

Генеральный директор Sony Pictures Entertainment Рави Ахуджа заявил, что компания выбрала рост в нескольких ключевых областях: стратегия развития франшиз и расширение бренда. Соответственно, это требует изменений в структуре компании и целях инвестиций.

8 апреля эксперт-методолог компании HR 3.0, профайлер, полиграфолог, клинический психолог Татьяна Неверова заявила, что 2026-й год резко остудил разговоры о «рынке соискателя». Безработица формально низкая, людей не хватает, а компании все равно начинают сокращать.

Ранее россиянам объяснили, что делать, когда начальство принуждает уволиться.