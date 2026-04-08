Пластический хирург надругался над 17 пациентками, пока они были под наркозом

Пластический хирург из Токио получил 25 лет тюрьмы за сексуальное насилие над 21 женщиной, включая несовершеннолетних. Об этом сообщает Mainichi Shimbun.

По данным японских СМИ, 46‑летний Сёити Такэдзава, возглавлявший клинику в токийском районе Эдогава, в течение девяти лет, с 2013 года по 2022-й, нападал на пациенток и сотрудниц, когда те находились под действием наркоза или снотворных.

Возраст пострадавших — от 9 до 33 лет. Семнадцать из них были его пациентками и подверглись насилию во время косметических процедур, находясь без сознания. Еще четыре жертвы — медсестры и администраторы, которым врач подсыпал препараты перед нападением. Такэдзава записывал происходящее на мобильный телефон, в том числе эпизоды с девочками 12 и 15 лет.

Суд признал его виновным по 31 эпизоду, подчеркнув, что врач «полностью пренебрег достоинством женщин ради удовлетворения своих желаний» и проявил признаки рецидива. Мужчина признал вину, но подал апелляцию, настаивая на смягчении наказания.

