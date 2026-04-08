В Норвегии считают, что лыжи нуждаются в борьбе Большунова с Клебо

Норвежский журналист Торгейр Бьерн заявил, что лыжный спорт нуждается в борьбе норвежца Йоханнеса Клебо с россиянином Александром Большуновым. Его слова приводит NRK.

«Борьба Клебо против лучшей версии Большунова была бы дуэлью мечты. Такая дуэль — именно то, что нужно международному мужскому лыжному спорту», — сказал Бьерн.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021). В последний раз Большунов выступал на международных стартах в 2022 году — на Олимпиаде в Пекине.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Клебо завоевал 11-ю золотую медаль. После восьмой золотой награды ОИ норвежец сравнялся по количеству побед с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

Ранее лыжник Савелий Коростелев отказался от секс-марафона.