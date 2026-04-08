Стало известно, в какие дни россияне чаще всего бронируют поездки

Россияне чаще всего приступают к планированию поездок в середине недели — пик приходится на вторник и среду, а отправляются в путешествия на выходные. К таким выводам пришел сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», проанализировав поведение пользователей в разных городах страны. Дополнительно данные сопоставили с аналитикой загрузки от Hotel Advisors. Исследование есть у «Газеты.Ru».

По данным аналитиков, россияне все чаще принимают решение о путешествии в середине недели с прицелом на короткий отдых в выходные. Так, одним из самых популярных дней для бронирования стала среда. Например, поездки в Москву пользователи чаще всего бронируют именно в этот день — в среднем за 16 дней до заезда, при этом сами поездки планируются на пятницу и длятся около трех ночей. Похожая модель характерна и для Санкт-Петербурга, где бронирования чаще совершаются во вторник и среду, но с более длинным горизонтом планирования — за 22–23 дня до поездки, длительность проживания также достигает трех ночей. В Екатеринбурге спрос распределяется более равномерно в начале недели — с понедельника по среду, при этом окно бронирования составляет около 13 дней, поездки остаются короткими – в среднем две ночи.

Несмотря на различия в днях для бронирования, выбор даты заезда остается во многом единым: в большинстве городов россияне предпочитают начинать поездки в пятницу — это классический сценарий для путешествий выходного дня. Такой паттерн характерен для большинства самых популярных туристических направлений — Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Владивостока. В отдельных случаях день заезда смещается на субботу — в Калининграде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Эксперты «Островка» также отметили, что в ряде российских городов туристы планируют поездки заметно заранее. Так, в отелях и апартаментах Калининграда они совершают бронирования в среднем за месяц до заезда — около 31 дня, при этом туристы чаще выбирают день заезда ближе к концу недели. В Сочи горизонт планирования также превышает три недели — около 27 дней, а сами поездки оказываются самыми продолжительными среди популярных направлений — почти четыре ночи. Владивосток и Санкт-Петербург также входят в число направлений с более ранним планированием, тогда как поездки в Краснодар и Ростов-на-Дону чаще бронируются в более короткие сроки — примерно за 12 дней до путешествия или меньше.

Данные Hotel Advisors по загрузке отелей подтверждают этот тренд: пик загрузки в объектах размещения традиционно приходится на конец недели и достигает максимальных значений в период с четверга по субботу. В Москве загрузка держится на высоком уровне уже со среды, достигая около 80%. В Санкт-Петербурге пик приходится на конец недели, когда загрузка превышает 70%, аналогичная динамика наблюдается в Казани и Ростове-на-Дону (65–66%). В Сочи также усиливается ближе к выходным.

Ранее были названы самые популярные у россиян направления для отдыха на майские праздники.