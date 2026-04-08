Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Захарова прокомментировала отказ РФ поддержать резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Россия отказалась поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по разблокировке Ормузского пролива, что не дало использовать СБ в «возможных нечистоплотных целях». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это блокировка попытки использовать Совбез в нечистоплотных, возможных нечистоплотных целях», — сказала дипломат.

Накануне Россия и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН по разблокировке Ормузского пролива (инициированный Бахрейном и ОАЭ), посчитав его угрозой для переговоров по Ирану и легитимизацией силы. За документ проголосовали 11 стран, но вето РФ и КНР заблокировало принятие, так как проект предусматривал жесткие оборонительные меры.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не могла поддержать документ, которые создал бы опасный прецедент для международного права и авторитета Совбеза ООН.

8 апреля США и Иран заключили двухнедельное перемирие.

Ранее США заявили, что Иран согласился полностью открыть Ормузский пролив.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!