Захарова прокомментировала отказ РФ поддержать резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

МИД: отказ РФ поддержать резолюцию по Ормузу не дал использовать СБ ООН во вред

Россия отказалась поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по разблокировке Ормузского пролива, что не дало использовать СБ в «возможных нечистоплотных целях». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это блокировка попытки использовать Совбез в нечистоплотных, возможных нечистоплотных целях», — сказала дипломат.

Накануне Россия и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН по разблокировке Ормузского пролива (инициированный Бахрейном и ОАЭ), посчитав его угрозой для переговоров по Ирану и легитимизацией силы. За документ проголосовали 11 стран, но вето РФ и КНР заблокировало принятие, так как проект предусматривал жесткие оборонительные меры.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не могла поддержать документ, которые создал бы опасный прецедент для международного права и авторитета Совбеза ООН.

8 апреля США и Иран заключили двухнедельное перемирие.

Ранее США заявили, что Иран согласился полностью открыть Ормузский пролив.