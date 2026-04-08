В Германии отменят скандальную норму о разрешении на выезд от бундесвера

Писториус: требование о разрешении на выезд из ФРГ от бундесвера будет отменено

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на этой неделе правительство отменит требование об обязательном получении разрешения от бундесвера для выезда за границу на срок более трех месяцев. Об этом сообщает Der Spiegel.

«На данный момент для мужчин ничего не меняется: независимо от возраста – 17 или 45 лет, или где-то посередине – каждый, конечно, имеет право путешествовать, и в настоящее время разрешение не требуется. О длительном пребывании за границей сообщать не нужно. Мы предлагаем исключение из общего требования об отчетности, предусмотренного законом, для этой цели», — заявил Писториус.

По его словам, указанная норма закона не действует, поскольку в Германии предусмотрена только добровольная военная служба. Об изменении местонахождения должны сообщать лишь резервисты, подлежащие призыву, сказал глава МО ФРГ.

В начале апреля немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что теперь немцы должны получить разрешение на выезд из ФРГ на срок более трех месяцев в центре карьеры бундесвера. Нововведение будет распространяться на любые поездки, в том числе на обучение, на работу или с целью туризма. Журналисты отметили, что обязанность теперь действует на постоянной основе.

