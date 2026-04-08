В МИД РФ отреагировали на объявление перемирия между США и Ираном

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя перемирие между США и Ираном, заявила о поражении подхода агрессивного неспровоцированного нападения. Дипломат высказалась о ситуации в эфире радио Sputnik.

«Все заявления, которые были сделаны относительно того <...> что главное поагрессивнее, главное более наступательно, главное побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» (победа. — «Газета.Ru») — вот она уже не за горами. Вот опять эта позиция потерпела сокрушительное поражение», — отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание, что Москва содействовала урегулированию ближневосточного конфликта в рамках международного права и национальных интересов. Кроме того, РФ руководствовалась гуманистическими целями, добавила представитель внешнеполитического ведомства.

7 апреля президент США объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По словам американского лидера, он принял 10 требований Исламской Республики, которые «являются приемлемой основой для переговоров». Тегеран, в свою очередь, обязался разблокировать Ормузский пролив.

