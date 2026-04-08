Вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что страны Евросоюза сами посеяли зерна украинского конфликта задолго до начала боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

»[Предпосылки конфликта были заложены], когда европейские лидеры приняли решение глубоко погрузиться в специфическую энергетическую экономику, фактически отрезав себя от нефти и природного газа, поступавших с Востока. Это было огромной ошибкой», — поделился Вэнс.

Накануне Вэнс заявлял, что экономика стран Европы находится под угрозой коллапса из-за российско-украинского конфликта.

Альтернативой миру между Россией и Украиной является только продолжение конфликта, но в чем тогда заключается цель, спрашивает вице-президент.

По его словам, американский президент Дональд Трамп намерен содействовать переговорам и поручил Белому дому продолжать работать над этим процессом.

В конце марта The New York Times писала, что президент России Владимир Путин еще в январе был близок к мирному соглашению по Украине, но этому помешали нападение США и Израиля на Иран, блокада Ормузского пролива и рост цен на нефть. В Кремле это отрицают.

Ранее Дмитриев спрогнозировал разрушительное «цунами» цен на энергоресурсы для ЕС.