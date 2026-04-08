Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Вице-президент США назвал роль ЕС в развязывании украинского конфликта

Ken Cedeno/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что страны Евросоюза сами посеяли зерна украинского конфликта задолго до начала боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

»[Предпосылки конфликта были заложены], когда европейские лидеры приняли решение глубоко погрузиться в специфическую энергетическую экономику, фактически отрезав себя от нефти и природного газа, поступавших с Востока. Это было огромной ошибкой», — поделился Вэнс.

Накануне Вэнс заявлял, что экономика стран Европы находится под угрозой коллапса из-за российско-украинского конфликта.

Альтернативой миру между Россией и Украиной является только продолжение конфликта, но в чем тогда заключается цель, спрашивает вице-президент.

По его словам, американский президент Дональд Трамп намерен содействовать переговорам и поручил Белому дому продолжать работать над этим процессом.

В конце марта The New York Times писала, что президент России Владимир Путин еще в январе был близок к мирному соглашению по Украине, но этому помешали нападение США и Израиля на Иран, блокада Ормузского пролива и рост цен на нефть. В Кремле это отрицают.

Ранее Дмитриев спрогнозировал разрушительное «цунами» цен на энергоресурсы для ЕС.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!