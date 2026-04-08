ТАСС: более 30 солдат теробороны ВСУ дезертировали с опорных пунктов под Сумами

Десятки украинских солдат, находившихся в районе Новодмитровки в Сумской области, дезертировали после ударов со стороны Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, командование 119-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) даже с помощью «мотивационных» отрядов не смогло предотвратить бегство бойцов с позиций в Краснопольском районе.

«В районе Новодмитровки свыше 30 солдат теробороны дезертировали из опорных пунктов после нашего огневого воздействия», — подчеркнул он.

26 марта в российских силовых структурах заявили, что руководство ВСУ направило в Сумскую область карательные отряды, чтобы «мотивировать» отказывающихся выполнять приказы солдат. В эти отряды попали бойцы, отобранные из состава 33-го отдельного штурмового полка украинских войск. Их перебросили в Шосткинский район, где они должны повлиять на личный состав 210-го отдельного штурмового полка ВСУ «Берлинго». В сообщении уточнялось, что более 40 членов данного соединения отказались выполнять боевые задачи.

Ранее на позициях ВСУ в Харьковской области нашли ямы для дезертиров и отказников.