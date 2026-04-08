Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Стало известно о дезертирстве десятков солдат ВСУ с позиций в Сумской области

Oleg Petrasiuk/AP

Десятки украинских солдат, находившихся в районе Новодмитровки в Сумской области, дезертировали после ударов со стороны Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, командование 119-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) даже с помощью «мотивационных» отрядов не смогло предотвратить бегство бойцов с позиций в Краснопольском районе.

«В районе Новодмитровки свыше 30 солдат теробороны дезертировали из опорных пунктов после нашего огневого воздействия», — подчеркнул он.

26 марта в российских силовых структурах заявили, что руководство ВСУ направило в Сумскую область карательные отряды, чтобы «мотивировать» отказывающихся выполнять приказы солдат. В эти отряды попали бойцы, отобранные из состава 33-го отдельного штурмового полка украинских войск. Их перебросили в Шосткинский район, где они должны повлиять на личный состав 210-го отдельного штурмового полка ВСУ «Берлинго». В сообщении уточнялось, что более 40 членов данного соединения отказались выполнять боевые задачи.

Ранее на позициях ВСУ в Харьковской области нашли ямы для дезертиров и отказников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
