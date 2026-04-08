Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Житель Югры гонялся за детьми с ножом по двору и получил реальный срок

В Нижневартовске мужчину осудили на 3,5 года за угрозы ножом в адрес двоих детей
В Нижневартовске мужчина получил срок за угрозы ножом в адрес несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Югры.

В феврале прошлого года местный житель выпил и повредил ножом припаркованную машину во дворе одного из домов. Затем мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, направил нож в сторону двоих детей и стал угрожать им применением насилия. Несовершеннолетние отделались испугом, а злоумышленника прямо на месте преступления задержал начальник городского УМВД России.

Мужчина предстал перед судом по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Его признали виновным и приговорили к лишению свободы сроком на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее житель Саратовской области обстрелял подростков из пневматики из-за громкого смеха.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!