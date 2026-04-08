Житель Югры гонялся за детьми с ножом по двору и получил реальный срок

В Нижневартовске мужчина получил срок за угрозы ножом в адрес несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Югры.

В феврале прошлого года местный житель выпил и повредил ножом припаркованную машину во дворе одного из домов. Затем мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, направил нож в сторону двоих детей и стал угрожать им применением насилия. Несовершеннолетние отделались испугом, а злоумышленника прямо на месте преступления задержал начальник городского УМВД России.

Мужчина предстал перед судом по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Его признали виновным и приговорили к лишению свободы сроком на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее житель Саратовской области обстрелял подростков из пневматики из-за громкого смеха.