В Минобороны назвали «фейком» информацию о сбитом в Идлибе Су-24

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Фронтовой бомбардировщик Су-24 во время полета Фронтовой бомбардировщик Су-24 во время полета
Фронтовой бомбардировщик Су-24 во время полета
Скрынников/РИА «Новости»

Информация о том, что самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-24 был сбит в сирийском Идлибе, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское министерство обороны.

Самолеты российских ВКС выполняют задачи в штатном режиме, заявили в ведомстве. Там подчеркнули, что данные о сбитом Су-24 являются «фейком».

Ранее в средствах массовой информации появились сведения о том, что российский самолет был сбит в воздушном пространстве над Идлибской зоной деэскалации.

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