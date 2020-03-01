В Минобороны назвали «фейком» информацию о сбитом в Идлибе Су-24
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Информация о том, что самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-24 был сбит в сирийском Идлибе, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское министерство обороны.
Самолеты российских ВКС выполняют задачи в штатном режиме, заявили в ведомстве. Там подчеркнули, что данные о сбитом Су-24 являются «фейком».
Ранее в средствах массовой информации появились сведения о том, что российский самолет был сбит в воздушном пространстве над Идлибской зоной деэскалации.
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