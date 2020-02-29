Турция сообщает об уничтожении почти 60 сирийских военных

Турецкие вооруженные силы (ВС) ликвидировали 56 сирийских военных, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

По данным ведомства, были уничтожены 56 военнослужащих, восемь танков, пять гаубиц, четыре бронетранспортер (БТР) и две ракетные установки сирийской правительственной армии.

По последней информации, удары были нанесены по расположенному в 13 км от Алеппо военному объекту с химическим оружием, а также по местам скопления военных сирийской армии.

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