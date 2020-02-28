В посольстве РФ рассказали об охране российских загранучреждений в Турции

Турецкая сторона принимает исчерпывающие меры для охраны российских загранучреждений в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирину Касимову.

Она уточнила, что безопасность обеспечивается полицейским спецназом.

Ранее сообщалось, что силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами в районе которого находились турецкие военные, которых там не должно было быть.

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