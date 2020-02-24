США поставят в Индию военные вертолеты и технику на сумму $3 млрд

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США поставят боевую технику и вертолеты в Индию, цитирует ТАСС.

Планируется, что 25 февраля стороны подпишут соглашения, в рамках которых в Индию будут направлено из США оружие на сумму около $3 млрд.

Американский президент Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли 24 февраля в Индию с двухдневным визитом.

Отмечается, что глава Соединенных Штатов и первая леди остановились в одном из крупнейших городов Ахмадабаде. Помимо них в индийский город последовала и американская делегация. Планируется, что Трамп и его жена примут участие в митинге на гигантском городском стадионе, а также политик проведет ряд официальных встреч.

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