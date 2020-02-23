Для борьбы с коронавирусом Иран задействует вооруженные силы

Иранский президент Хасан Роухани рассказал о применении вооруженных сил в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Он отметил, что страна применит силы для минимизации потерь в ходе борьбы с распространением заболевания.

«Мы хотим установить контроль над заболеванием в кратчайшие сроки с наименьшими возможными потерями», — добавил Роухани.

Иранский лидер уточнил, что также в борьбе с коронавирусом будут задействованы все государственные органы и общественные организации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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