Зеленский назвал майора ВСУ «треплом» после обвинения в уклонении от армии

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «треплом» майора ВСУ Украины Романа Ковалева за вопрос об уклонении украинского лидера от армии. Об этом военнослужащий рассказал в эфире телеканала «4 канала».

Отмечается, что их разговор состоялся еще 29 августа 2019 года во время мероприятий в честь погибшим в боях под Иловайском.

Майор подошел к главе государства и рассказал о заявлении Минобороны о том, что Зеленскому были направлены четыре повестки в армию, а три из них президент получал еще в 2014 году. Сам Ковалев также добавил, что участвовал в боях под Иловайском.

Затем так называемый «ветеран АТО» уточнил у майора, имеет ли он Иловайский крест, на что последовал отрицательный ответ. После этого Ковалева обвинили во лжи.

«То есть вы пришли, чтобы что? Мы сейчас поминаем людей. Подожди! А вы пришли рассказать на крови, что были в Иловайске! Трепло!», — заключил Зеленский.

После этого украинский лидер ушел, а Ковалев объяснил журналистам, что его участие в боях задокументировано в личном деле.