Украина предложила Румынии вместе «противостоять» России в Черном море

Украина предложила Румынии усилить сотрудничество в военно-морской сфере для противостояния общим угрозам в Черном море, сообщил украинский министр обороны Алексей Загороднюк в своем Telegram-канале.

Украинская и румынская стороны обеспокоены действиями России в черноморском регионе, заявил глава минобороны Украины.

В рамках встречи Загороднюка с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке стороны обсудили возможность обмена данными о морской и воздушной ситуации в регионе, отмечается в публикации. По словам Загороднюка, подобные меры позволят более действенно реагировать на угрозы.

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