Турция опубликовала видео падения сбитого в Идлибе сирийского вертолета

Турецкое агентство Anadolu опубликовало видео крушения сирийского военного вертолета в Идлибе.

На записи видно, как вертолет падает после того, как в него попала ракета.

Самолет был сбит около 13.40 в районе деревни Урем-Кубра, недалеко от которой базируются протурецкие военные группировки. Экипаж не выжил.

В конце января сирийская армия начала наступление против террористов в провинции Алеппо. Турция и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким войскам. Сирия не раз говорила, что не имеет причастности к происходящему, обвиняя террористов.