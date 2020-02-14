Минобороны России опровергло данные о гибели сирийских военных в Идлибе

Сведения Турции о смерти 63 сирийских военных в Идлибе не соответствуют действительности. Об этом ТАСС рассказали в входящем в Минобороны РФ Центре по примирению враждующих сторон.

Ранее Турция выпустила заявление, в котором говорилось что за сутки в зоне деэскалации турецкие силы уничтожили 63 военных армии Сирии.

В Центре опровергли данные об «обстрелах» сирийских правительственных войск и смерти солдат.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что страна будет атаковать правительственные войска Сирии вне идлибской стороны деэскалации, если они будут вести наступательные действия. После этого министерство обороны Турции заявило, что турецкие военнослужащие в сирийской провинции нейтрализовали около 55 сирийских военных.

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