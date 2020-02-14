В Киеве рассказали о приезжающих «поучиться» у Украины солдатах НАТО

Украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что солдаты альянса НАТО, которые приезжают на Украину, благодарны за то, чему они смогли научиться у страны, цитирует РИА «Новости».

Он рассказал, что солдаты НАТО благодарят киевских властей за то, что они смогли многому научиться у украинских коллег. Ведь они не просто приезжают в страну делиться своим опытом, но и перенимают полезные навыки по защите стран у военных ВС Украины.

Кулеба подчеркнул, что Украина и альянс «важны друг для друга».

«Тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО. Мы больше не просители, которые просят о помощи», — добавил он.

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