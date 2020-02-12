США недовольны действиями России и Турции в Идлибе

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США осуждают действия Турции и России в Идлибе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Роберт О'Брайен выступил в Атлантическом совете в Вашингтоне со словами о том, что ситуация в Идлибе ухудшается. Он добавил, что США уже высказали свое недовольство российской и турецкой стороне. Однако, по его словам, не существует «волшебной палочки», которая могла бы сразу остановить насилие.

Политик дал понял, что Соединенные Штаты не собираются вмешиваться в конфликт и решать своими войсками проблему, которая не имеет к ним прямого отношения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Боевики совершили 27 обстрелов населенных пунктов в Сирии

Турция заявила о нейтрализации 51 сирийского военного

Источник сообщил о гибели всех членов экипажа сбитого в Идлибе вертолета