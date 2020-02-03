Священникам предложили перестать освящать оружие массового поражения

Межсоборное присутствие Русской православной церкви (РПЦ) разработал проект документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга», в котором предлагается исключить из практики священников благословение оружия неизбирательного действия и массового поражения, передает ТАСС.

Там отметили, что в традиции Православной церкви не отражено благословения воинского оружия, употребление которого, в свою очередь, может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей.

При этом в проекте подчеркивается, что благословение воина на несение ратной службы соответствует церковной традиции.