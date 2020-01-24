В Пентагоне заявили, что 34 военных США пострадали при обстрелах баз в Ираке

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман уведомил, что всего 34 военнослужащих США оказались ранеными при обстреле баз в Ираке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что это последние данные по пострадавшим в результатет обстрелов.

«34 военнослужащих получили контузию и травмы головного мозга», — сказал Хоффман.

По его словам, 17 американских военых в данный момент проходят лечение в США и Германии, а другие раненые уже вернулись в свою часть в Ираке.

8 января силы Ирана нанесли удары по американским базам в Ираке.