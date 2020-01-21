Столтенберг заявил о создании способных заглянуть на территорию России дронов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что первая система беспилотной воздушной разведки НАТО, которая на прошлой неделе была открыта на авиабазе Сигонелла в Италии, позволит заглянуть вглубь территории России. Об этом пишет газета Verdens Gang.

Как отмечается, дроны будут способны видеть на 200 км вглубь территории Российской Федерации.

По его словам, беспилотники будут летать над территорией стран НАТО и при этом смогут видеть происходящее в глубине стран-соседей. Это даст возможность намного лучше понимать, что происходит с другой стороны границы.

Столтенберг добавил, что если бы такие возможности были у НАТО в 2014 году, можно было бы узнать более точную информацию о периоде, когда Россия присоединяла Крым.

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