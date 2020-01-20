Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.

Заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос подчеркнул, что нельзя исключать такой вариант исхода событий.

«Мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли», — сказал Кривонос.

Он также указал на важность проведения ряда мероприятий перед принятием такого политического решения. В качестве примера замглавы привел усиление антироссийского санкционного режима, усиление армии, а также развитие украинской системы территориальной обороны.

По его мнению, также эффективность таких решений зависит от деятельности самих политиков и поддержки со стороны иностранных государств.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — «Ликвидация Украины»: Тимошенко предрекла распад страны

— Выборы в Донбассе: Киев требует вернуть беженцев