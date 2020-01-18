Жертвами ракетного обстрела казармы в Йемене стали 24 военных

При ракетном обстреле в провинции Мареб в Йемене погибли 24 военных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на йеменский военный источник.

Как уточняется, атака была совершена в районе Аль-Млиль, расположенном на северо-западе провинции Мареб.

«24 военных погибли, 20 ранены в результате ракетной атаки по казарме для призывников», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, при ракетном ударе была использована баллистическая ракета.