Евросоюз осудил вмешательство Турции в дела Ливии

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал прекратить иностранное вмешательство и осудил решение Турции отправить военных в Ливию, передает ТАСС.

Боррель сделал это заявление после встречи с главами МИД Франции, ФРГ, Британии и Италии.

Он попросил незамедлительно прекратить эскалацию насилия и внешнее вмешательство, добавив, что имеет в виду действия Турции.

«Решение Турции... вызывает наше беспокойство», — констатировал Боррель.

По его словам, стороны должны сесть за стол переговоров и дипломатическими методами разрешить возникший конфликт.

«Продолжение насилия не решает конфликт, но увеличивает страдание народа», — заключил он.

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии направило турецкой стороне официальный запрос о военной поддержке 26 декабря.

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