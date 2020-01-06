ВС США: атака на базу в Кении не связана с Ираном

Атака радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в России) на военную базу в Кении не связана с ситуацией вокруг Ирана. Об этом говорится в официальном заявлении Африканского командования Вооруженных сил (ВС) США.

«Африканское командование не расценивает вчерашнее нападение как связанное с Ираном», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что боевики напали на военную базу кенийских вооруженных сил Camp Simba, которая используется также американскими военными.

«Аш-Шабаб» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

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