В США рухнул сайт призывной службы из-за спекуляций о третьей мировой войне

В США рухнул сайт призывной службы Selective Service System из-за чрезмерного количества сообщений в сети о возможном начале третьей мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно законодательству США, в случае мобилизации отдельные категории граждан будут обязаны вступить в армию несмотря на то, что в стране с 1973 года служба проходит исключительно на контрактной основе.