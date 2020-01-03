В Иране заявили о мести США за гибель генерала Сулеймани
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Иран заявил, что готов отомстить США за проведение операции, в результате которой погиб иранский генерал Касима Сулеймани. Об этом экс-командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Мохсен Резаи в Twitter.
Он подчеркнул, что иранский генерал «погиб смертью мученика».
«Жестко отомстим США», — подчеркнул Резаи.
Отмечается, что в результате двух ракетных ударов по объектам в Ираке был убит руководитель спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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